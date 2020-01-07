正規品　ドルチェ\u0026ガッバーナ　ベルト　茶　幅広

素材···本革カラー···ブラウン【正規品】ダイアナ♪のブランド品は大手リサイクルショップから購入しています。安心してお求めください。★即購入大歓迎です！★「購入してもいいですか？」などのコメントは不要です。★喫煙者、ペットはおりません。★サイズ 幅 4.5cm×長さ 90cm65-78★原産国 イタリア★素材 本革★特徴 ドルガバのカジュアルな雰囲気のベルトです。デニムなどにピッタリです。大きめのバックルが個性的で印象的。★ダメージ箇所 ベルト穴付近にやや革のひび割れがあります。また裏面に色ハゲがあります。ただ、こういうベルトは新品より使いこなした感が魅力ですので、雰囲気を楽しんでいただける方へ。※画像をご覧になって、中古品にご理解ある方にはかなりお得な商品となっております♪素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが多少違う場合がありますが、どうぞご理解ください。他にもブランド品を多数出品しています。是非ご覧ください♪#ダイアナ♪のブランド品管理番号2310d42828a168728975



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