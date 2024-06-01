Pierre Louis Mascia　シルク　リバーシブル　ドット　ストール

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ご覧頂き、ありがとうございます。以下、詳細をご参照下さいませ。↓ストール出品物をまとめました。下記ハッシュタグにてご覧下さいませ。#peacockストール【説明】PierreLouisMascia(ピエールルイマシア)大判 リバーシブル ストールです。ピエールルイマシアの中でも珍しいドット(水玉)のネイビーを基調とした配色のオリジナルパターン。素材は上品な光沢あるシルク(柄面)とコットン系(無地)の二重構造のリバーシブル仕様。大判サイズ(約65cm×185cm)なので、シンプルなコーディネートのアクセントとして活躍してくれます。男性、女性問わず、ユニセックスでお使い頂けます。【状態】中古品になります。主観ですがコンディション目安は10段階中5になります。(10で新品未使用品)白色の箇所に黄ばみ等、使用感はありますが、目立つダメージはありません。素人の為、小さな見落としがある場合がございます。【注意】中古品にご理解頂けない方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。お取引き前にプロフィール欄参照下さいませ。