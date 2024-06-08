矢沢永吉 スーパーライヴ日本武道館77特典 ポスター

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B1サイズファイル保存してました飾っては無いので日焼けは無いです。素人保管のため神経質の方はご遠慮下さい。紙製品特有の角折れやヨレ、歪み、折れ線等気になる方は購入ご遠慮願います。ポスター専用筒にお入れして防水対策の上、発送致しますのでよろしくお願い致します。