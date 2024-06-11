グッチコンパクト財布 ストライプ コインウォレット 黒 40800072719 ...

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【商品名】ストライプコインウォレット【ブランド】GUCCI（グッチ）コンパクト財布【形状】二つ折り2つ折りロゴGUCCIジャカード【主素材】レザー ナイロン【サイズ】横:約11.2cm縦:約9.5cmマチ:約2.4cm【カラー】ブラック黒アイボリーレッド赤グリーン緑【金具カラー】シルバー金具【品番型番】408826【購入経路】高島屋岡山店にて3年前購入致しました。【仕様、機能】内側：ボタン式小銭入れx1札入れx2カードポケットx4フリーポケットx2内側・その他内側：薄いスレ所々に使用感はございますが、まだまだご使用頂ける商品です。