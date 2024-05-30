【新品】メゾンマルジェラ　本革製折り財布　ベージュ

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大人気ハイブランドメゾンマルジェラの二つ折り財布が新品入荷カラーはベージュ(内側はブラック)サイズは幅11cm、高さ9.5cm、厚み2.5cm本体は本革外側のベージュ面は樹脂製ですおしゃれなカラーで外側は樹脂です背面にはマルジェラの象徴四つタグも入っていますMadeinITALYもちろん正規品です。小銭入れはついていませんが同タイプの小銭入れを出品していますのでぜひ、合わせてご検討くださいご質問がありましたらお気軽にコメント宜しくお願い致します