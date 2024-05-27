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9月末まで　ポケモンカード　プロモ　ex レジロック　レジアイス　レジスチル
商品番号 M25188378025
商品名

9月末まで　ポケモンカード　プロモ　ex レジロック　レジアイス　レジスチル
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家整理の為出品します。長い間暗所で保管していました。こちらお譲りに悩んでいる為、9月末まで値下げ後、一旦出品は取り下げる予定です。目立った傷や汚れは見当たりませんが素人目線の為、神経質な方のご購入はお控えください。スリーブ＋ローダー＋段ボールで固定して発送致します。値下げ、バラ売りはご遠慮ください。その他ご質問などございましたらコメントにてお願い致します。
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