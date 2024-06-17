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クロコダイルウエスタンベルト
商品番号 D54813203564
商品名

クロコダイルウエスタンベルト
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在ワシントン条約により入手困難なオーストラリア製クロコダイルのウエスタンベルトです。20年位前に現地プロショップで購入した本物の一品です。クロコダイルのHornBack(彫りの深いデコボコ部)を使用したベルトです。バックルは別注の後付けです。バックルエンド部の金物が少し斜めに付いています。長さ:105cmです。ほとんど使用ないで保管した物です。太ってしまい着用出来なくなってしまいました。マニアの方ご購入検討お願いします。　　関連ワードウエスタンベルト高級ウエスタンベルトクロコダイルウエスタンベルトブランドベルトヴィンテージベルトヴィンテージジーンズヴィンテージジーンズカーボーイハットウエスタンハットウエスタンブーツネイティブ柄ネイティブアメリカン
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