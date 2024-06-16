未使用品！ ☆ブルガリ☆ 本革 二つ折り財布

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商品詳細
ブルガリの折財布です。未使用品になります。本革で落ち着いたデザインのお財布ですので、年齢問わずお使い頂けるかと思います。素材本革。色ベージュ。付属品箱、取説など写真の物が全てになります。発送は宅急便コンパクトを予定しております。
http://narcologia.ru/goods/protein629934.html
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