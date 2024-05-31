【希少】THE NORTH FACE HIM FLEECE CAP 黒 帽子

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※ご覧いただきまして誠にありがとうございます。写真は全て私が撮影した現物の写真です。プロフィールは最後まで閲覧お願い致します。☆ノースフェイスゴアテックスキャップ☆THENORTHFACEHIMFLEECECAPザ・ノースフェイスヒムフリースボアキャップ帽子冬キャップノースフェイスNN42034☆防風性と保温性に優れるフリースキャップです。表地には優れた防風性をもちながら、なめらかさとしなやかさを兼備するGORE-TEXINFINIUM™を採用。中わたに濡れに強いプリマロフト®を封入しています。効果的にデッドエアを溜め込む毛足の長いフリースを額と耳あてに使用。耳あてはスナップボタンで留められるので、シーンに合わせて使い分けが可能。共に人気のノースフェイスフロンティアキャップに負けず劣らずの大人気キャップです。♢サイズ:フリーサイズ《56.5㎝〜59.5㎝》♢カラー:K《ブラック黒》♢型番:NN42034☆好きで、多く所持しているので出品いたします。数年前に購入し、ローテーションで何度か使用。目立つ傷汚れなく、これからも長く着用していただけます。中古品となりますので、ご理解のある方にお譲りいたします。m(__)m発送時は畳ませていただき、ネコポスorゆうパケットポストにて発送いたします。お探しの方この機会に是非いかがでしょうか。