PHATRNK、ニューエラキャップ(帽子)セット販売

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商品詳細
PHATRNK、 ニューエラキャップ(帽子)セット販売になります。状態は、綺麗に保管し、その他目立った汚れなどはありませんが、中古品というのはご理解お願いします。ニューエラのキャップは、限定品だと思うので、あまり売ってないと思います。セット販売でお得になっております。#PHATRNK#ニューエラ#キャップ #帽子
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