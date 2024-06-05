MSGM ロゴtee 新品未使用

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商品詳細
MSGMブラックロゴTeeCOTONE100%着心地抜群です、これからの季節に是非！size表記XSですが作りが大きめなのです。男女問わず着て頂けるかと思います。参考価格…15400円イタリア製袖丈···半袖カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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