本店限定！ TENDERLOIN 半袖 Tシャツ ブラック イエロー 黒 黄 S

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商品詳細
◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzoTシャツTENDERLOINの本店限定Tシャツです！TENDERLOINtenderloinテンダーロインてんだーろいんT-TEETHETENDERLOINSHORTSLEEVEshortsleeveショートスリーブ半袖TシャツBLACKYELLOWMUSTARDGOLDブラックイエローマスタードゴールドカラシ黒黄Mmediumエムミディアム2015年SSAWFW春夏秋冬SPRINGSUMMERFALLAUTUMNWINTERALLSEASONオールシーズンリリース15SSカラーボディ：ブラックプリント：イエローサイズS採寸肩幅約42cm袖丈約16cm身幅約44cm着丈約62.5cm購入場所恵比寿本店付属品なしNo.202310440702G98◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzoTシャツ★プロフィール必読！★フォロワー様大募集！★フォロワー様、同時大量購入者様は割引します！★急に大幅値下げや出品終了あります！○即決：即お支払いしていただければOK！○在庫切れでキャンセルとなる場合もございます。○ブロック対象・言葉遣いの悪い方・頻回な質問者・返答がない方・取り置き依頼◉素人による、保管・検品・採寸・梱包の為、見落としなど細かな点まで気になる方は購入をお控え頂き、神経質でないかたは、ご購入をよろしくお願いいたします。◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzoTシャツ
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