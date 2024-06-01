キムタク　私物　DAMA SURFBOARDS Tシャツ Lサイズ　白

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【商品情報】DAMASURFBOARDS10DAMATEES◆ダマ サーフ Tシャツ◆キムタク 私物 木村拓哉◆Lサイズ◆WHITE ホワイト 白◆半袖Tシャツバックプリント◆◆超希少◆国内正規◆未使用◆ダマサーフのTシャツです◆木村拓哉さんも私物で所有されている同型同色です★こちらはダマ氏より木村さんにお渡しがあったロンTと半袖TシャツのTシャツです★木村さんはFCの会報誌や、プライベートで海に行く際、自身のインスタでも着用の同型同色です★極少生産での販売の為、かなり希少なアイテムです★関東の取扱店にて購入の国内正規品です。【サイズ】表記サイズ Lサイズ着丈 約72cm肩幅 約52cm身幅 約56cm袖丈 約19cm※素人採寸の為、わずかな誤差はご了承下さい。【カラー・色】WHITE/ホワイト / 白色系【年代・型番】2022年販売アイテム【商品状態】未使用品です★一度も着用しておりませんが自宅保管の為、未開封品ではないことだけご理解ください。撮影時に手に取って触っていますのでご了承ください★撮影時につくような細かな汚れまで気になさる方はご購入をご遠慮くださいませ。[付属品]なし【注意事項】※商品画像に写らない汚れ、キズ、傷みがある場合がございますので、ご理解をお願いいたします。※画像の色調は実物と若干異なる場合がございます。※入金が遅くなる場合、事前に質問欄からご相談下さい。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬