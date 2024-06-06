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阪神タイガース ミズノプロ NPB 公式 ベースボール キャップ 帽子 野球
商品番号 L95331251589
商品名

阪神タイガース ミズノプロ NPB 公式 ベースボール キャップ 帽子 野球
ブランド名 ミズノプロ
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎状態使用感は少なく、目立ったダメージ等は見受けられない美品商品です。◎お取り引きに関しての注意事項ご利用のモニター環境によっては実際の色目と若干異なる場合がございます。商品のコンディションは全てチェックしていますが、細かなキズや、汚れ等見落としがある可能性もございます。気になる方や神経質な方はご購入をお控え下さい。VINTAGE・USEDアイテムに関しましては、ヴィンテージ古着にご理解のある方のみご購入をお願いします。
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