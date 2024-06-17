㉞新品　ハッシュパピー 25.5cm 4E　スリッポン ローファー ブルー

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⭐️【大人気・早い者勝ち！】⭐️【コメントなし♪即購入OK♪大歓迎✨】⭐️【匿名配送✨】※他にもたくさん出品中‼️是非ご覧ください❗️#mjのメンズ靴商品#mjの商品■ブランドHushPuppies(ハッシュパピー)■SIZE:25.5cm4E■カラーブルー■素材構成:メイン素材:天然皮革表地:レザー耐水性能なしヒールの高さ:3cmヒールのタイプ:フラット留め具の種類:面ファスナーソールの厚さ:2cm■ブランド特徴ハッシュパピーは、1958年にアメリカ合衆国ミシガン州ロックフォードのウルバリン・ワールド・ワイド社で誕生し、今やアメリカンカジュアルの代名詞にまでなっているブランドです。世界で初めてスニーカーのように履き心地のよいレザー・カジュアルシューズを生み出し、当時主流だった黒くていかめしいビジネスシューズやワークブーツの概念を打ち破ったのがハッシュパピーです。やわらかく通気性に富み、そして心躍るような軽やかなデザインのシューズは、あっという間に当時の人々の心をとらえました。【商品状態】新品未使用 箱あり保存状態もよく長く気持ちよくお使いいただけるコンディションとなっております。【その他】※開封して中身を確認したのみで、未使用品です。※基本的に開封品の為、多少の使用感や保管による痛みがあります。細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。匿名配送✨HushPuppies(ハッシュパピー)ローファーメンズメインカラー···ブルー