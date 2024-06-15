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【美品】 70s USA製 ARTEX スヌーピー フットボール Tシャツ
商品番号 F17487820364
商品名

【美品】 70s USA製 ARTEX スヌーピー フットボール Tシャツ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！古着の中でも非常に人気のある\"PEANUTS\"のフットボールシリーズTシャツです。70年代のものとなりますが、かなりプリントの状態良いです。サイズもXLとゴールデンサイズかと思いますので、オススメです！【サイズ表記:XL】・着丈:76cm・身幅:58cm・肩幅:55cm・袖丈:20cm50%cotton/50%polyesterMadeinUSA70sARTEXタグコメント無しの即購入OKです！その他多数の商品も掲載しておりますので、ぜひプロフィールよりご覧ください！よろしくお願いいたします。
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