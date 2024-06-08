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新品☆COACH(コーチ)メンズ ブラウン シグネチャー レザー 折り財布
商品番号 Y36215966435
商品名

新品☆COACH(コーチ)メンズ ブラウン シグネチャー レザー 折り財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨セール＆無料ラッピング承ります✨大人気！COACH(コーチ)ブラウンブラックシグネチャーレザー三つ折り財布#lalaおすすめ◆フロントに輝くブランドロゴがエレガント◆中身を取り出しやすく、たっぷり収納してもコンパクトにまとまります■サイズ：約縦：10cm　横：11cm　幅：2.5cm(最大)■素材PVC■仕様開閉方法：ボタンスナップ式開閉内側：お札入れ×1カードポケット×2フリーポケット×4クリアカードポケット×1ファスナー式小銭入れ×1外側：フリーポケット×1こちらの商品はロサンゼルスで購入した正規品ですので、安心してお買い求めください。また、全国のコーチショップにてアフターケアを受けて頂けます。#レディース#メンズ34
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