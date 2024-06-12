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良品　エンポリオアルマーニ　EMPORIO ARMANI　レザーベルト　BELT
商品番号 B74111848364
商品名

良品　エンポリオアルマーニ　EMPORIO ARMANI　レザーベルト　BELT
ブランド名 エンポリオアルマーニ
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンポリオアルマーニ　EMPORIOARMANI本革　イーグルロゴ　バックルレザーベルトleatherbelt品番Y4S069サイズ全長100ベルト穴手前76奥86穴幅2.5ベルト幅3.8バックル大きさ縦5横10状態牛革を使用した柔らかい皮のベルトです。通常使用で何度か使っていました。バックルの右羽先あたりが擦れによる色の変色ベルト部分、腰後ろ部分のレザーの曲がりがあります。使用に問題ない程度ですがご確認ください。エンポリオ・アルマーニEMPORIOARMANIEA7アルマーニコレツォーニARMANICOLLEZIONI
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