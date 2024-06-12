良品　エンポリオアルマーニ　EMPORIO ARMANI　レザーベルト　BELT

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商品詳細
エンポリオアルマーニ EMPORIOARMANI本革 イーグルロゴ バックルレザーベルトleatherbelt品番Y4S069サイズ全長100ベルト穴手前76奥86穴幅2.5ベルト幅3.8バックル大きさ縦5横10状態牛革を使用した柔らかい皮のベルトです。通常使用で何度か使っていました。バックルの右羽先あたりが擦れによる色の変色ベルト部分、腰後ろ部分のレザーの曲がりがあります。使用に問題ない程度ですがご確認ください。エンポリオ・アルマーニEMPORIOARMANIEA7アルマーニコレツォーニARMANICOLLEZIONI
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