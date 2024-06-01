新品未使用　ルイヴィトン　赤エピ　財布　メンズ　レディース　三つ折り畳み財布　革

⭕24時間以内に発送させて頂きます⭕※数日で売れない場合は削除させて頂きます※ご来店誠にありがとうございます。七福屋が運営する格安高品質ブランド品専門店です。ベテランスタッフによる真贋鑑定をしっかりと行っておりますので確実な正規品のみ出品しております。どうぞ安心してお買い求め下さいませ。革の質感、ボタンなど金具の素材や刻印、糸の縫い目、製造番号など細部に至るまで完璧な鑑定作業を行っております。●定番の超人気デザインです●状態を考えてもかなりお買い得かと思います●付属品無しの為格安出品ですブランド名:ルイヴィトンサイズ:横11cm 縦10cm 奥行き3cm色:赤 エピレザー 本革購入先：業者オークション付属品：無し●商品状態●外観:一切ダメージ無くとても綺麗です角スレも一切ありません。内観:一切ダメージ無くとても綺麗です。小銭入れ:一切ダメージ無くとても綺麗です。ボタン:問題無くしっかり開閉します。●その他コメント●ルイヴィトンらしい上品なデザインです。定番の超人気デザインですスーツやバッグ、パーカー、アウターなど新品未使用品や中古美品を中心に出品させて頂きます✨まとめ売りであればお値引きもより一層頑張らせて頂きますm(__)mどうぞお気軽にコメント下さいませ。シャネルやプラダ、グッチ、ブルガリなども出品しています。コンパクトウォレットポルトモネビエカルトクレディお札入れカードケースメンズ財布レディース財布カラー...落ち着いた赤、ダークレッド、柄・デザイン...無地財布形...三つ折り素材...本革



2023年最新】折りたたみ財布 メンズ gucciの人気アイテム - メルカリ



正規紙袋無料】 ルイヴィトン 長財布 メンズ 新品 メンズ レディース ...



ルイヴィトンポルトフォイユ パラス コンパクト 14145 スリーズ(赤 ...



中古】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン エピ ポルト トレゾール・エテュイ ...



ルイヴィトンポルトフォイユ パラス コンパクト 14145 スリーズ(赤 ...



ルイ・ヴィトン ジッピーウォレット ラウンドファスナー エナメル 長財布 エピ プルンニュエレクトリック M60314 レディース 【中古】 , ラッピング可



LOUIS VUITTON - ルイヴィトン ポルトフォイユマルコ ノマド ヌメ革 二 ...



LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン M63547 エピ ポルトフォイユ マルコ 2 ...



【在庫一掃】 ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 札入れ 小銭入れ 二つ折り シュプリーム Supreme 長財布 エピ レッド M67719 メンズ 【中古】, ラッピング可



☆コンパクトで使い勝手が良い☆ ルイヴィトン 財布 ロックミニ (Louis ...



ルイヴィトン 長財布 メンズ レディース エピがま口 二つ折り財布 人気 ...



中古】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン エピ ポルト トレゾール・エテュイ ...



ルイヴィトン エピ財布（メンズ） 人気ブランドランキング2023 ...



ルイヴィトン LOUIS VUITTON エピ 長財布 二つ折り ポルト円3カルトクレディ カーフレザー 赤 レッド M63533 /YO9 ■OH メンズ レディース



メンズ】ルイ・ヴィトン財布のおすすめ人気ランキングTOP10を解説 ...