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SAINT MICHAEL x VLONE キャップ
商品番号 U22719530443
商品名

SAINT MICHAEL x VLONE キャップ
ブランド名 ヴィーローン
特別価格 税込 5,330 円
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商品詳細

SAINTMICHAELセントマイケルヴィーロン22SS別注CAP/VLONEロゴ刺繍6パネルキャップSM-S22-0000-081BLACKSAINTMxxxxxxg10898SAINTMxxxxxx(SAINTMICHAEL)2022SpringSummerCollection.セントマイケルとヴィーローンのコラボレーションアイテム。ブランドロゴ/「SAINT」/「LOVE」/「HATE」の刺繍を前横後ろの全体に施したデザイン。スナップバックを採用しており、サイズ調節が可能で、通年着用していただけます。国内品質タグ付き。●SAINTMxxxxxx2013年にスタートして以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な人気を誇る日本のフラント『READYMADE(レティメイト)』のテサイナー細川雄太氏と、ロサンセルスを拠点にマルチヒシュアルアーティストとして活動中のCaliThornhill(カリ・ソーンヒル)か手掛ける新たなコンセフトのフラント。リアルなウィンテーシを追及したモノ作りや、手作業によるヘイント手法を使用したTシャツやスウェットなとを発表。2020年1月、フランス・ハリにて開催されたSHOWROOMて発表し、2020年秋より日本国内外ての展開をしている。一度だけ着用致しました。商品の状態はほぼ未使用に近いです。
http://narcologia.ru/goods/contemplate124677.html
http://narcologia.ru/goods/troupe335611.html
http://narcologia.ru/goods/waveform124917.html
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