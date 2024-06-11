DISH//TRIANGLE AmyロンT BLACK（ Ｌサイズ）

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DISH//TRIANGLEAmyロンTBLACKＬサイズ新品未開封未開封ですが初期の不備などあるかもです自宅での保管になるためお気にされる方はお控えくださいませ梱包ですが2つにたたんでお箱に入れての発送になります即購入⭕️