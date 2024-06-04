◆感謝価格◆ケーシーズ◆エレファント長財布◆

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ご覧頂きありがとうございます。プロフィール確認宜しくお願い致します。◆感謝価格で送料込み20000円から19000→18000→16500→15500→14000→13000円に致します。◆ケーシーズ◆アリゾナエレファントレザー長財布の出品です。◆ハーフダラーコンチョ×2個になります。◆状態は、メンテナンスをしながら大切にたまに使用しており自宅保管になっておりました。いい風合いになっております。素材特有の多少のスレキズ、クスミ等はご了承ご理解の程宜しくお願い致します。＊画像確認宜しくお願い致します＊＊ケーシーズ、象革、エレファントレザー、ハーフダラーコンチョ、エレファント財布をお探しの方にオススメです。宜しくお願い致します。