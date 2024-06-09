新品 フェラガモ 66 1075 753674 メンズ 二つ折り財布

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商品詳細
【商品名】★2023SS★ SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ661075753674001BLACKメンズレザー二つ折り財布ブラック×レッド(新品)【品番】661075753674001BLACK【カラー】ブラック×レッド金具：シルバー【素材】カーフレザー【サイズ】約：縦9.5cm×横11.5cm×厚み2.0cm【仕様】開閉：オープン内側：札入れ×2、カード入れ×9、ポケット×4外側：カード入れ×2【付属品】専用箱、ケアカード※その他付属品はございません。【買い付け地】イタリアフェラガモ正規代理店【参考価格】64,900円（税込み）
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