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新品 フェラガモ 66 1075 753674 メンズ 二つ折り財布
商品番号 W89361870275
商品名

新品 フェラガモ 66 1075 753674 メンズ 二つ折り財布
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 16,684 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】★2023SS★　SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ661075753674001BLACKメンズレザー二つ折り財布ブラック×レッド(新品)【品番】661075753674001BLACK【カラー】ブラック×レッド金具：シルバー【素材】カーフレザー【サイズ】約：縦9.5cm×横11.5cm×厚み2.0cm【仕様】開閉：オープン内側：札入れ×2、カード入れ×9、ポケット×4外側：カード入れ×2【付属品】専用箱、ケアカード※その他付属品はございません。【買い付け地】イタリアフェラガモ正規代理店【参考価格】64,900円（税込み）
http://narcologia.ru/goods/scissoring594096.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild412952.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic208712.html
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