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レア　fearofgod オールスターnew Era キャップ
商品番号 M82275523072
商品名

レア　fearofgod オールスターnew Era キャップ
ブランド名 フィアオブゴッド
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レア　fearofgodオールスターnewEraキャップです。オールスターの海外限定でリリースされたキャップです。公式ではネイビーしかなく、こちらはブラックボディになり、数字が7です。ほとんど数もないと思います。よろしくお願いいたします。サイズ　7　3/8色　ブラック状態　ほとんど着用はしてないので綺麗です。
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