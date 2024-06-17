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プラダ　長財布
商品番号 O63478782255
商品名

プラダ　長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 6,394 円
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商品詳細

新宿伊勢丹で買いました。使用期間は半年ぐらいかと思います。ギャランティカードなど揃ってます。ギズなどは写真で判断してください。NCNRでお願いいたします。
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