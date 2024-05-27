………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap………………………………………………………◆ポイント・シンプルな無地のコーデュロイキャップ※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ：頭囲53～58.5cm ツバ7.5㎝◆状態：B【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色:ブルー◆素材：表記なし◆番号：2303108_KAY………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………



コーデュロイ プレーン 無地 前立メッシュ 5パネル トラッカーキャップ ...



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