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コーデュロイ プレーン 無地 前立メッシュ 5パネル トラッカーキャップ
商品番号 T69672088838
商品名

コーデュロイ プレーン 無地 前立メッシュ 5パネル トラッカーキャップ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap………………………………………………………◆ポイント・シンプルな無地のコーデュロイキャップ※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ：頭囲53～58.5cm　　　　　ツバ7.5㎝◆状態：B【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色:ブルー◆素材：表記なし◆番号：2303108_KAY………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………
http://narcologia.ru/goods/composite556654.html
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コーデュロイ プレーン 無地 前立メッシュ 5パネル トラッカーキャップ
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