完売人気モデル‼️パタゴニア フーフィン・イット・インターステート・ハット



Patagonia パタゴニア フーフィン イット インターステイト キャップ ...



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PATAGONIA / パタゴニア】 Hoofin' It Interstate Hat [38237 ...



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断捨離にて、コレクション・お気に入りを多数出品中です‼️========パタゴニアのミッドクラウンキャップ「フーフィン・イット・インターステート・ハット」です。トレイルランナーのイラストがめちゃ可愛いです❣️縫い目のないポリエステル製のフロントを備えたミッドクラウンのキャップ。５枚パネル構造、後頭部のポリエステル・メッシュで通気性も快適。フラットなつばはオーガニックコットン・キャンバスで、吸湿発散性を備えたヘッドバンドが頭をドライで快適に保ってくれます。1番人気のカラーForgeGrey(FGE)。大人気で完売した2019年モデルです。着用頻度少ない極美中古です。らくらくメルカリ便（ヤマト宅急便）です。配達希望時間帯が有れば、購入後メッセージ欄よりご指示下さい。午前中（12時まで）/14-16/16-18/18-20/19-21