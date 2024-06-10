◇TORY LEATHER◇ ウエスタン　ベルト 　32　黒



TORY LEATHER (トリーレザー) ウエスタンベルト ブラック サイズ:32



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TORY LEATHERの公式通販－INCENSE(インセンス)

◇TORYLEATHER◇トリーレザーウエスタン ベルトナロー《MADEINUSA》バックル：シルバー革：ブラック・黒サイズ：刻印・32 ピン先～初めの穴・約81センチ ピン先～最後の穴・約88センチほど 全長：革のみ94cm・幅:約1.8cm試着含め２日使用ありの中古となります。バックル等金属パーツには手作業による打痕レザー部分に天然皮革には免れない小傷プリントブレなどあることがありますトリーレザーはアーミッシュ発祥でアメリカ製の無骨さもこのメーカーの特色としてご了承の上ご購入くださいm(__)m状態は画像を 良くご確認下さいm(__)m＊多少使用あり・自宅保管品の中古品にご理解のある方のみ ご購入お願いいたします。＊見落としのあるダメージもあるかもしれませんので 少しのダメージでも気になる方はご購入をお控えください。（当方ペット飼育はしておりません・タバコは吸いません）＊こちらの商品は値引き交渉なしとさせて頂きます。 値引き交渉はご遠慮くださいm(__)m