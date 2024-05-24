未使用　ブルックスブラザーズ　サスペンダー　ネイビー　グリーン　ストライプ

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商品詳細
brooksbrothersサスペンダー未使用のまま保管されていました。保管状態は良く汚れなどないように思います。ただ中古品をご理解の上ご購入お願い致します。MadeinEnglandと記載があります。箱などはありません。
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