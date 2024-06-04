tmt Tシャツ　キムタク

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激レアの周年tmtTシャツになります。かなり凝った感じでいい感じです。カラーはホワイトです。花柄の文字が可愛いです。雰囲気があり、とてもかっこいいです。自身が中目黒の本店で購入致しました。インパクト抜群でとても凝ったTシャツになります。サーフ系に最高な一枚です。これからの季節ジャケットの下に着るもよし、夏には一枚で着るのも良しでカッコいいです。tmtronhermanrhcTHENORTHFACEヒステリックグラマーロンハーマンパタゴニアpatagoniagorostcssbanksrvcaスタカリスタンダードカリフォルニアstandardcaliforniaMARBLESハリウッドランチマーケットサタデーズチャンピオンレミレリーフブルーブルーbayflowベイフローアリゾナフリーダムダブルティーキムタクhtcリーリーバイスウィンダンシービートルズ音楽ZARAhandmアメリカンイーグルスAEOBLUEBLUE﻿ブルーブルー﻿木村拓哉﻿キムタク﻿WTAPS﻿ダブルタップス﻿﻿ジャクソンマティス﻿ビームス﻿ピルグリムサーフ﻿西海岸﻿サーフ﻿ビーチ﻿インディゴデニムチャンピオン