VAULTROOM GUILE TEE 黒 XL ストリートファイター ガイル

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商品詳細
ボルトルームstreetfighterコラボ格ゲーvaultroom×STREETFIGHTERGUILETEE/BLKストリートファイターblackTシャツ新品未開封品になります。ステッカーもお付けいたします。sizeXL身丈80cm 身幅63cm 肩幅59cm 袖丈27cm半分に折りたたみ、ゆうゆうメルカリ便での発送予定です。自宅保管品の為、完全美品をお求めの方はご購入をお控えください。即購入大歓迎です。
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