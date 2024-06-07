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VAULTROOM GUILE TEE 黒 XL ストリートファイター ガイル
商品番号 X72116106293
商品名

VAULTROOM GUILE TEE 黒 XL ストリートファイター ガイル
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボルトルームstreetfighterコラボ格ゲーvaultroom×STREETFIGHTERGUILETEE/BLKストリートファイターblackTシャツ新品未開封品になります。ステッカーもお付けいたします。sizeXL身丈80cm　身幅63cm　肩幅59cm　袖丈27cm半分に折りたたみ、ゆうゆうメルカリ便での発送予定です。自宅保管品の為、完全美品をお求めの方はご購入をお控えください。即購入大歓迎です。
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