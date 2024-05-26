RudeGallery*ルードギャラリー*大判ストール*バイカー*冷房対策

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商品詳細
購入後、ほぼ使用せず自宅保管となっていました。薄手のものになりますので、日焼け防止としてもご使用いただけるかと思います。女性の方にも是非！color:ブラック×ドット柄size:90×90㎝ タッセル部分 約5㎝状態は良いですが、used品となりますのでご理解いただける方のみご購入下さい。
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