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RudeGallery*ルードギャラリー*大判ストール*バイカー*冷房対策
商品番号 S88966478682
商品名

RudeGallery*ルードギャラリー*大判ストール*バイカー*冷房対策
ブランド名 ルードギャラリー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、ほぼ使用せず自宅保管となっていました。薄手のものになりますので、日焼け防止としてもご使用いただけるかと思います。女性の方にも是非！color:ブラック×ドット柄size:90×90㎝　　タッセル部分　約5㎝状態は良いですが、used品となりますのでご理解いただける方のみご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/stealth482576.html
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