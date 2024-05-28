【新品未使用】ポーター ヒート ロングウォレット

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ポーターヒート長財布になります。使用しないため未使用のまま保管しておりました。色抜け等もございません。正規品のためご安心ください。ーー以下商品説明ーーーーーーーーーブランド:吉田カバンポーター/PORTERシリーズ:ヒート/HEATサイズ:幅200×高さ90×奥行20（mm）メイン素材には防弾チョッキにも使われる厚手のバリスターナイロンをメイン素材は耐久性や耐熱性に優れたナイロンを使用しています。2001年に発表されたオールブラックのソリッドなシリーズ「PORTERHEAT」の長札ウォレットです。こちらは2010年に追加されたモデルで、フラップがついていることでマチが薄く、パンツのポケットへの収納も容易です。なのでちょっとした買い物でも両手が塞がる心配がなく、手軽にポケットからの出し入れが可能です。そして内装は、小銭入れや一部のカードポケットがメッシュ素材でできているため視認性が高くなっており、相似したカードの見分けがつきやすくなっています。また小銭入れはファスナー開閉で、横幅が広いので出し入れが良好です。ウォレット自体がコンパクトでかさばりにくい仕様となっているため、普段荷物が多い方にもオススメです。金属パーツにもマットブラックのメッキを施してあり黒へのこだわりを感じられます。マットブラックのメッキは経年変化を愉しむために、あえてメッキが剥がれてゴールドの下地が出てきますが、その経年変化がヒートの無骨な素材とマッチしてこなれ感が増します。#財布#長財布#ブランド財布#吉田カバン#ポーター#PORTER#ポーターヒート#PORTERHEAT