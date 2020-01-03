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CLIVE SANCTUS T800
商品番号 X19052657295
商品名

CLIVE SANCTUS T800
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クライブ　T800シリーズ状態は写真にて確認ください。見たいところがあれば写真追加しますのでコメントください。最後にアンプに通したのが1年ほど前なので動作確認はしておりません。中古品になりますのでNCNRでお願いいたします。発送は緩衝材入れて段ボール発送になります。都合により発送まで3、4日かかる場合があります。クライブクライヴアクティブベースジャズベースベースギタードラムエレキベースエレキギター4弦弦楽器楽器Snyderプリアンプ種類···エレキベースシリーズ···その他アクセサリー・パーツ···ストラップ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral130432.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis64944.html
http://narcologia.ru/goods/preference793038.html
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