Clive Sanctus T800

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商品詳細
クライブ T800シリーズ状態は写真にて確認ください。見たいところがあれば写真追加しますのでコメントください。最後にアンプに通したのが1年ほど前なので動作確認はしておりません。中古品になりますのでNCNRでお願いいたします。発送は緩衝材入れて段ボール発送になります。都合により発送まで3、4日かかる場合があります。クライブクライヴアクティブベースジャズベースベースギタードラムエレキベースエレキギター4弦弦楽器楽器Snyderプリアンプ種類···エレキベースシリーズ···その他アクセサリー・パーツ···ストラップ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral130432.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis64944.html
http://narcologia.ru/goods/preference793038.html
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