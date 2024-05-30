BALENCIAGA ベルト

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閲覧ありがとうございます！！残り一点、早い者勝ちです！BALENCIAGAのBBバックルベルトです。モード系や韓国系などのコーデに合わせやすいベルトで、GUCCIのベルトと差別化しやすいかと思います。即購入も大歓迎です新品未使用。送料無料送料込■ブランド：BALENCIAGA（バレンシアガ）■状態:新品未使用■色：ブラック×シルバー■付属品:保存袋、箱、穴あけパンチ■サイズ：75(全長90cm)ベルト幅:約3.4cm穴の間隔：約2.5cm(5箇所)イタリア製ブラック＆グレーのリバーシブルレザーストラップBBロゴバックル長さは調節可能■その他、注意事項■ペットの飼育、喫煙はありません。並行輸入品(海外正規品)になります