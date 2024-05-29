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HOKAONEONE ホカ アラヒ6
商品番号 K85868683758
商品名

HOKAONEONE ホカ アラヒ6
ブランド名 ホカオネオネ
特別価格 税込 2,396 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···グレーサイズ　27cmホカオネオネのアラヒ6になります。クッション性が高く、これからランニングを始められる方やすでに走られるてる方におすすめです。また、オーバープロネーションの方にも対応しておりウォーキングや普段ばきとしても使いやすいと思います。是非ご検討ください。
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