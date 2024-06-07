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九州求道軍　団体ロゴTシャツ　プロレス
商品番号 M13538868712
商品名

九州求道軍　団体ロゴTシャツ　プロレス
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入場所:九州求道軍試合会場購入時期:2001年状態:使用済（使用感あり）サイズ:L西日本プロレスから独立した、幸村ケンシロウ率いる熊本のプロレス団体求道軍Tシャツです。旗揚げ戦の会場で購入しました。（みちのくプロレス　グレートサスケも参戦していました。）かなりレアではないでしょうか？状態は、写真を参照願います。自宅保存のため、少々の変色等はあると思います。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate737148.html
http://narcologia.ru/goods/browse726391.html
http://narcologia.ru/goods/passionate275813.html
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