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■アーカイブ■オルソ■ビューティービースト■ピンクパンダTシャツ■
商品番号 R61506999747
商品名

■アーカイブ■オルソ■ビューティービースト■ピンクパンダTシャツ■
ブランド名 ビューティビースト
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】ビューティビーストbeauty:beast【カラー】ブラック【サイズ】２【状態】着用感のある中古品ビューティービースト（オルソ）のパンダプリントTシャツ、サイズ２です。着用感のあるアーカイブ品となります。蛍光カラーのパンダプリントがインパクト大で、1枚でも存在感のある1着です。タグの劣化、日焼けによる退色がありますので、ご理解の上ご検討を頂ければと思います。お好きな方、いかがでしょうか？よろしくお願いします。
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