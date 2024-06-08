□アーカイブ□オルソ□ビューティービースト□ピンクパンダTシャツ ...

【ブランド】ビューティビーストbeauty:beast【カラー】ブラック【サイズ】２【状態】着用感のある中古品ビューティービースト（オルソ）のパンダプリントTシャツ、サイズ２です。着用感のあるアーカイブ品となります。蛍光カラーのパンダプリントがインパクト大で、1枚でも存在感のある1着です。タグの劣化、日焼けによる退色がありますので、ご理解の上ご検討を頂ければと思います。お好きな方、いかがでしょうか？よろしくお願いします。



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