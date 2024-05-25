狩猟用、弾丸入れベルト、サバゲー★

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値下げ不可×即購入OK！狩猟用に使用するベルトで、ライフル弾入れ(25発)になりますサイズは83cmから98cmになりますが、素人が測っておりますので若干の誤差は有るかもしれません新品未使用になりますが、自宅保管のため写真を確認の上ご購入ください●他の商品もご覧ください(⁎✪͡◡͐✪͡⁎)ノ”