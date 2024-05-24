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結婚式　メンズ　小物セット　フォーシスアンドカンパニー
商品番号 X71150332608
商品名

結婚式　メンズ　小物セット　フォーシスアンドカンパニー
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

結婚式メンズMAZZO小物セットです。フォーシスアンドカンパニーの正規品です。Lサイズです。定価11,000円で購入しました。セット内容①カフス②サスペンダー③アームバンド④黒靴下⑤グローブ⑥チーフ以上が結婚式で一度だけ使用しました。※ホームクリーニング済⑦白靴下こちらは未使用です。美品ですが素人保管の中古品であるため気になる方はご遠慮下さい。正規の箱で発送しますが、一部透明カバーにヒビがあります。画像でご確認ください。#フォーシスアンドカンパニー　#foursis#タキシード小物セット　#タキシード#タキシード小物　#サスペンダー#MAZZO#フォーシス#ウエディング#ブライダル#結婚式#新郎小物
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