【新品未使用】ランバンコレクション グラデーション二つ折り財布 ブラック

※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。●商品紹介・ランバンコレクションの二つ折り財布です。●メーカー、ブランド・ランバンコレクション/LANVINCOLLECTION●状態・新品、未使用・元箱等の付属品はございません。・革製品特有の小キズ、スレ等がある場合がございます。お気にされる方はご注意願います。●サイズ等・大きさ(実寸):縦9cm×横11cm×幅2cm (素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。)・メーカー表示色:ブラック・素材:牛革●その他・類似商品を購入したため、出品いたします。・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色みが多少異なる場合がございますのでご了承願います。財布、さいふ、サイフ長財布、がま口財布、ラウンドファスナー二折り財布、三折り財布、折り財布小銭入れ、コインケース鍵入れ、キーケース、名刺入れ定期入れ、パスケース、カードケース



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