新品 S ナイキ ジョーダン PSG JORDAN パリサンジェルマン Tシャツ

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NIKEナイキジョーダンパリサンジェルマンJORDANPSGParisSaint-GermainTシャツ半袖シャツサイズ︰Sサイズ品番︰BQ8390-010国内正規品新品未使用未開封ネコポス発送大変希少な国内正規品です。フリママーケットで国内正規品の新品未使用未開封Sサイズは見かけないと思います。晩夏となり、黒Tシャツで過ごすのにちょうどいいシーズンになりました。エムバペ（ムバッペ）を応援しよう！気になることがあれば、お気軽にコメントをお願い致します。☆他にもたくさん出品しておりますのでぜひご覧ください☆どうぞ宜しくお願い致します。