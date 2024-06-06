★新品タグ付き★Supreme × NEW ERA メッシュキャップ

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シュプリーム×ニューエラ59FIFTYボックスロゴメッシュキャップカラーはブラックサイズは75/8(60.6cm)個人保管のため、気になる方はご購入をお控えください。すり替え防止のため、商品発送後のキャンセル及び返品はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。気になる点がございましたらお気軽にコメントください。型崩れしないよう箱に入れて発送します。