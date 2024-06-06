downlow 当時物 デッドストック スナップバック laインポート 西海岸 ...

激レア！！希少！！入手困難！！※浪費家でしたので、未使用でレアなモノたくさん眠っています。引越し費用貯めたいので、泣く泣く断捨離します！！非常識な方とのお取引はご遠慮させて頂いております。ひどいお値下げ交渉もお断りさせて頂きます。90年代ロスに行った時に購入しました！！現在ほぼ手に入らない、他の方と被らない、激レアのキャップです。当時dr.dreやlunizなど、90年代の有名なラッパー達が好んで良く着ていたブランドです。lunizのIgot5onitのpvにはそのブランドのアイテムをいくつか着用しています。スクショがなかなか難しくて、画像はボヤけているのですが、是非MV見てみてください。激渋、激カッコいいです。タグなし、新品デッドストックになりますが、自宅保管のため、保管汚れなどはあるかもしれないので、神経質な方やご理解頂けない方はご遠慮下さいm(__)mカラー:ネイビー×ホワイト後ろはアジャスター式で調整可能(スナップバック)dodgersドジャースデッドストックローライダー男女兼用ユニセックス海外セレブ海外ファッションシュプリームウェッサイヒップホップストリートニプシーハッスルスヌープドッグcaltopギャングアメリカ雑貨ノースカロライナNFLraidersレイダースバスケットgfunkディッキーズ90sレイカーズlakersダンサー衣装メキシカンメキシコラティーノチカーノチカーナプロクラブproclubshakawearシャカウェアグラマラスゴージャススポーティーb系bガールセクシーバービーバービーガールbarbieforever21HMANAPfashionnovaZARAチカーナラティーナbershakaclassマスプロプリンセスUSインポートブラックスタイルBlackstyle海外インポートブラックカルチャー



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