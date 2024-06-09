AKTR アクター SLAM DUNK コラボT サイズXL

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AKTRPICKUPPLAYGROUNDCOTTONLOGOTEEWHxBLXLサイズ【状態】新品未使用・未試着タグ付き【COLOR】WHITE/白色【素材】綿100％【SIZE】XL ⚫メーカーホームページ参照個体によって多少の誤差がある場合がございます。井上雄彦氏によるSLAMDUNKの桜木花道とAKTRのオフィシャルコラボレーションアイテム。しっかりとした肉厚なコットン100%の天竺を使用。着る度に肌に馴染む着心地がGOOD。新色、即完売のWHITEです。 一度人の手に渡った商品になります。神経質な方、完璧な商品をお求めの方はトラブルになりますので購入をお控えくださいm(__)m商品は手元にありますので即日発送できます！すり替え防止の為、返品はお受けできません。喫煙者・ペットおりません。発送は茶封筒に入れてネコポスで行います。#NBA#渡邊雄太#スラムダンク#SLAMDUNK#桜木花道