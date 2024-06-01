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SAINT MICHAEL 初期キャップ白黒2点セット
商品番号 U49823094714
商品名

SAINT MICHAEL 初期キャップ白黒2点セット
ブランド名 セントマイケル
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重な初期タグの色違い2点セットでの販売です。SAINTのフォントが気に入って購入しましたが、もったい無くて全く使っていない為、欲しい方居ればお売りします。※バラ売りは今のところ考えていません。※試着のみの美品です。※白の方は元々のヴィンテージ加工が分かりやすくなっているのでご理解の上ご購入お願い致します。saintmxxxxxsaintmichael
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