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ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト
商品番号 S89899827498
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,640 円
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商品詳細

写真が全てです。かなり使用感あります。金属部分の色剥がれやベルト全体にも使用感あります。自宅保管のため神経質な方のご購入はお控えください。中古品とご理解の上、ご購入ください。発送は平日のみとなりますのでご了承下さい。ヴィヴィアンウエストウッドベルト
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