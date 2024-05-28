ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト

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写真が全てです。かなり使用感あります。金属部分の色剥がれやベルト全体にも使用感あります。自宅保管のため神経質な方のご購入はお控えください。中古品とご理解の上、ご購入ください。発送は平日のみとなりますのでご了承下さい。ヴィヴィアンウエストウッドベルト