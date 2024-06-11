✨極美品✨ポールスミス　ブランドネクタイ　レジメンタルストライプ　黒　シルク

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#Beeeagle#Beeeagleのネクタイ一覧はこちら【商品説明】ブラックをベースにカラフルなストライプ柄がデザイン全体をギュッと引き締め、品のあるスタイリッシュなコーディネートを演出してくれます!ビジネスシーンでお探しの方にはハイブランドなネクタイでパフォーマンス、モチベーション向上にお役立て下さい♪又、パーティーやセレモニーのフォーマルなスタイル、オシャレ好きや古着好きな方のカジュアルなスタイル等にも是非お役立て下さい♪●サイズ全長:約148cm大剣:約8cm ●素材シルク１００％●カラーブラック(黒) ブルー(青•水色)パープル(紫) ブラウン(茶) グレー(灰)レジメンタルストライプ柄●状態特に目立った傷や汚れはございません。◆◇◆◇フォロー割り♢◆◇◆ご購入前にフォローして頂くだけで、下記の割り引きを適用させて頂きます。1000円〜2999円→100円割引3000円〜4999円→200円割引5000円〜6999円→300円割引7000円〜 →500円割引…を割り引かせて頂きます。＊フォロー割りご希望の方は必ずご購入前にコメントにてお知らせ下さい。尚、購入後の割り引きは致しかねます。#Beeeagle#Beeeagleのネクタイ一覧はこちら ★☆★注意事項★☆★古着を多く取り扱います。入念にチェックしておりますが、素人検品の為、目立たない傷や汚れ等を見落とす場合があるかも知れませんのであくまで中古品としてご理解、ご了承下さい。折りたたんでの発送になります。多少シワがついてしまう場合があるかもしれませんが、当て布の上からアイロンやスチームを使用していただくか、クリーニングに出すと良いかと思います。