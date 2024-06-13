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NIKE×stussy ナイキ×ステューシー Tシャツ 2枚セット
商品番号 P56042803675
商品名

NIKE×stussy ナイキ×ステューシー Tシャツ 2枚セット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,515 円
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商品詳細

NikeStussyTシャツNikexStussyIncreaseThePeaceTee\"White\"ナイキステューシーインクリーズザピースTシャツ\"ホワイト\"サイズ　M着丈　約68cm身幅　約50cmNikeStussyTシャツNikexStussyInternationalT-Shirt\"White\"ナイキステューシーインターナショナルTシャツ\"ホワイト\"サイズ　S着丈　約69cm身幅　約50cm数回着用しましたが目立つ汚れ等はございません。状態は写真にてご確認下さい。また不明な点や価格相談等があればコメントください。
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