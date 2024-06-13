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- NIKE×stussy ナイキ×ステューシー Tシャツ 2枚セット
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商品詳細
NikeStussyTシャツNikexStussyIncreaseThePeaceTee\"White\"ナイキステューシーインクリーズザピースTシャツ\"ホワイト\"サイズ M着丈 約68cm身幅 約50cmNikeStussyTシャツNikexStussyInternationalT-Shirt\"White\"ナイキステューシーインターナショナルTシャツ\"ホワイト\"サイズ S着丈 約69cm身幅 約50cm数回着用しましたが目立つ汚れ等はございません。状態は写真にてご確認下さい。また不明な点や価格相談等があればコメントください。
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