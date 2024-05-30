☆新品☆ NEWERA ホワイトソックス トラッカーキャップ ラインストーン ...

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★商品名NEWERACHICAGOWHITESOX9FORTYA-FRAMESNAPBACKTRUCKERCAPニューエラシカゴ ホワイトソックススナップバック トラッカー キャップ ★カラーブラック★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴チームロゴがラインストーンでデザインされた国内未発売ニューエラトラッカーキャップ。MLB帽子海外限定ストリートStussyWBCファッションコーディネートステューシー#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブラック形···ベースボール